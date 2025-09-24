Nosferatu regresa al cine con música en vivo

La información fue compartida por Cinemex a través de redes sociales, donde adelantaron que el filme dirigido por F.W. Murnau, considerado una de las primeras obras maestras del expresionismo alemán, volverá a las salas bajo el sello Cinemex Alternativo.

El proyecto busca revivir la atmósfera original del cine silente, en la que las películas eran acompañadas por músicos en directo, lo que potencia la tensión y la emoción en cada escena.

En esta ocasión, Nosferatu se exhibirá con esta propuesta que combina lo clásico con lo contemporáneo, ofreciendo al público una manera distinta de disfrutar la cinta de culto.

Aunque aún no se han confirmado fechas ni ciudades específicas, se espera que la función llegue a diferentes complejos de Cinemex en el país durante octubre, para coincidir con las celebraciones de Día de Muertos y Halloween.