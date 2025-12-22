Nolan emprende "La Odisea"; tráiler y estreno confirmados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Christopher Nolan vuelve a mirar hacia lo eterno. El cineasta británico, obsesivo del tiempo, la memoria y el destino, ha decidido ahora enfrentar uno de los relatos fundacionales de la civilización occidental: La Odisea. Con un primer tráiler ya revelado y fecha de estreno confirmada, la expectativa es tan colosal como el viaje de su protagonista.

La nueva película de Nolan adapta el poema épico atribuido a Homero y promete llevar, por primera vez, esta historia a las pantallas IMAX con el uso de la tecnología más avanzada del formato, de acuerdo con Universal Pictures, estudio encargado del proyecto.

La cinta narrará el largo y tortuoso regreso de Odiseo —también conocido como Ulises— a Ítaca, tras combatir durante una década en la Guerra de Troya. Lejos del triunfal “ya volví a casa”, el héroe deberá enfrentar monstruos, dioses caprichosos y sus propios errores, mientras su esposa Penélope y su hijo Telémaco resisten la presión de los pretendientes que asedian el trono.