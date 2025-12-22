Entretenimiento

Nolan emprende "La Odisea"; tráiler y estreno confirmados

La Odisea será la primera adaptación del poema de Homero filmada para IMAX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Christopher Nolan vuelve a mirar hacia lo eterno. El cineasta británico, obsesivo del tiempo, la memoria y el destino, ha decidido ahora enfrentar uno de los relatos fundacionales de la civilización occidental: La Odisea. Con un primer tráiler ya revelado y fecha de estreno confirmada, la expectativa es tan colosal como el viaje de su protagonista.

La nueva película de Nolan adapta el poema épico atribuido a Homero y promete llevar, por primera vez, esta historia a las pantallas IMAX con el uso de la tecnología más avanzada del formato, de acuerdo con Universal Pictures, estudio encargado del proyecto.

La cinta narrará el largo y tortuoso regreso de Odiseo —también conocido como Ulises— a Ítaca, tras combatir durante una década en la Guerra de Troya. Lejos del triunfal “ya volví a casa”, el héroe deberá enfrentar monstruos, dioses caprichosos y sus propios errores, mientras su esposa Penélope y su hijo Telémaco resisten la presión de los pretendientes que asedian el trono.

  • Matt Damon es Odiseo, rey de Ítaca y estratega de Troya

  • Anne Hathaway interpreta a Penélope, símbolo de paciencia y astucia

  • Tom Holland da vida a Telémaco, el hijo que busca a su padre

  • Robert Pattinson es Antínoo, el más violento de los pretendientes

  • Zendaya podría encarnar a Atenea, diosa protectora del héroe

  • Charlize Theron aparece como Circe, la hechicera de Eea

  • Jon Bernthal interpreta a Menelao, rey de Esparta

  • John Leguizamo es Eumeo, el leal porquero

Además, figuran nombres como Mia Goth, Himesh Patel, Jimmy Gonzales y rumores que apuntan a Lupita Nyong’o como Helena y Benny Safdie como Agamenón.

La Odisea llegará a los cines el 17 de julio de 2026, con una clara apuesta por las salas IMAX como experiencia ideal para el espectador.

