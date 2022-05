Nodal truena antes de venir a Morelia; exhibe chat con Belinda que lo cambia todo

Fue hace unas horas que por medio de Twitter Nodal respondió a un mensaje en el que la mamá de Belinda, Belinda Schüll, apoyó una ofensa en contra de la estrella de la música regional mexicana que lo llamó "naco".

En el mensaje Nodal aseveró que por años la mamá de Belinda se ha aprovechado de la estrella del pop "hasta dejarla sin nada".

Asimismo, pidió a la mamá de Belinda que lo dejé en paz, y se lanzó fuerte contra ella.

"20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi. Cuando me canse de dar se acabo todo", escribió.