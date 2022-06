Nodal llora en pleno concierto; preocupa a fans su estado emocional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de su ruptura con Belinda, el cantante de regional mexicano Christian Nodal no deja de estar en el ojo del huracán, pues continuamente genera polémica.

Y es que una vez más dio de qué hablar porque rompió en llanto en un concierto, al parecer el cantante abrió su corazón, pero fue duramente criticado.

El pasado fin de semana se presentó en un concierto en Colombia como parte de su gira por Latinoamérica llamada Forajido Tour, y en dado momento el joven comenzó a hablar sobre los cambios físicos que ha tenido luego de la ruptura con la ojiazul, pero no aguantó la emoción y se le salieron algunas lágrimas.

“A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un chingo llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen ‘mierda’ de mí, yo no soy un ser humano ‘mierda’. Yo sólo interpreto mi música”.

Mientras tanto, pidió disculpas al público por abordar el tema y desahogarse.

“Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años. La diferencia es que lo mío, todo mundo toma video, toma foto y a ustedes no les toman foto cuando están actuando como ser humano. Falta empatía en este mundo, discúlpenme, necesitaba usar este momento para desahogarme”.