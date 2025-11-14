Entretenimiento

Nodal ganó, agradeció... ¿y olvidó a Ángela Aguilar?

En su discurso, omitió mencionar a Ángela Aguilar y Pepe Aguilar
Christian Nodal ganó su séptimo Latin Grammy en 2025
Christian Nodal ganó su séptimo Latin Grammy en 2025ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Christian Nodal volvió a triunfar en la música al recibir su séptimo Latin Grammy, esta vez por Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi. No obstante, más que su éxito, lo que capturó la atención del público fue lo que no dijo durante su discurso de agradecimiento.

Con una sonrisa amplia y la estatuilla dorada en mano, Nodal expresó:

Aunque el cantante mencionó a varias personas cercanas, los nombres de su esposa Ángela Aguilar y su suegro, el reconocido Pepe Aguilar, brillaron por su ausencia.

La situación cobra mayor relevancia si se compara con el discurso que ofreció en los Latin Grammy 2022, cuando agradeció efusivamente a Cazzu, su entonces pareja y madre de su hija Inti:

@artistastrendingnow1 2021 -1. al amor de su vida 2023- 2. a su amor 2025- 3. a la raza latina Christian Nodal tras ganar Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi, Ni menciono a Angela Aguilar 😑 ya que en Premios de años anteriores habia agradecido a sus parejas de ese momento Belinda y cazzu #ChristianNodal #cazzu #Belinda #angelaaguilar #LatinGRAMMY ♬ original sound - 🎀Artistastrendingnow🎀

Aunque ni el cantante ni la familia Aguilar han emitido comentarios al respecto, el momento se ha convertido en tendencia en plataformas digitales, alimentando rumores y teorías de los fans y críticos del género regional mexicano.

Te puede interesar:
Belinda y Sia lanzan colaboración navideña: "Snowman" se estrena este viernes
Christian Nodal ganó su séptimo Latin Grammy en 2025

RPO

Christian Nodal
Latin Grammy 2025

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com