Nodal ganó, agradeció... ¿y olvidó a Ángela Aguilar?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Christian Nodal volvió a triunfar en la música al recibir su séptimo Latin Grammy, esta vez por Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi. No obstante, más que su éxito, lo que capturó la atención del público fue lo que no dijo durante su discurso de agradecimiento.
Aunque el cantante mencionó a varias personas cercanas, los nombres de su esposa Ángela Aguilar y su suegro, el reconocido Pepe Aguilar, brillaron por su ausencia.
La situación cobra mayor relevancia si se compara con el discurso que ofreció en los Latin Grammy 2022, cuando agradeció efusivamente a Cazzu, su entonces pareja y madre de su hija Inti:
Aunque ni el cantante ni la familia Aguilar han emitido comentarios al respecto, el momento se ha convertido en tendencia en plataformas digitales, alimentando rumores y teorías de los fans y críticos del género regional mexicano.
RPO