“No vuelva a meterse conmigo”: Alex Bisogno estalla contra Pati Chapoy

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alex Bisogno, conductor y hermano menor del fallecido presentador Daniel Bisogno, respondió de manera contundente a las acusaciones realizadas por Pati Chapoy, quien lo señaló de presuntamente haber saqueado la casa de su hermano tras su muerte.
A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Alex Bisogno negó las versiones y aseguró contar con documentos de la Fiscalía de la Ciudad de México que, según dijo, prueban que en el inmueble ocurrió un robo y no un saqueo de su parte.
“Meses atrás quiso hundirme, desprestigiarme con una lista de mentiras, las cuales he demostrado con pruebas que solo son eso, mentiras. […] Le exijo que no vuelva a meterse conmigo ni a lastimarnos como familia”, expresó.
El conductor hizo referencia a los rumores surgidos días después del fallecimiento de Daniel Bisogno, en los que se le acusaba de retirar objetos del domicilio sin autorización de la heredera, Michaela Bisogno, hija del presentador y de Cristina Riva Palacio.
“Ya basta. La gente no es tonta y se da cuenta perfectamente de sus intenciones”, afirmó, al sugerir que las declaraciones de Chapoy podrían responder a conflictos personales o a la búsqueda de polémica para mantener vigente el programa Ventaneando.
Alex Bisogno también señaló que, de existir dudas sobre los bienes faltantes, se debería cuestionar a Cristina Riva Palacio, albacea de su sobrina, quien —dijo— cambió las chapas del inmueble y tiene actualmente acceso a las propiedades.
En el mismo mensaje, calificó de “malévola” la intervención de Chapoy en un conflicto que describió como familiar y aseguró que la periodista nunca lo buscó para conocer su versión de los hechos, pese a que él intentó aclarar la situación con pruebas y mensajes.
