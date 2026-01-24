“No vuelva a meterse conmigo”: Alex Bisogno estalla contra Pati Chapoy

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alex Bisogno, conductor y hermano menor del fallecido presentador Daniel Bisogno, respondió de manera contundente a las acusaciones realizadas por Pati Chapoy, quien lo señaló de presuntamente haber saqueado la casa de su hermano tras su muerte.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Alex Bisogno negó las versiones y aseguró contar con documentos de la Fiscalía de la Ciudad de México que, según dijo, prueban que en el inmueble ocurrió un robo y no un saqueo de su parte.

“Meses atrás quiso hundirme, desprestigiarme con una lista de mentiras, las cuales he demostrado con pruebas que solo son eso, mentiras. […] Le exijo que no vuelva a meterse conmigo ni a lastimarnos como familia”, expresó.