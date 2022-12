"No vas a entender"; Ángela Aguilar celebra con Argentina y la destrozan

Ciudad de México (MiMorelia.com).- "No vas a entender", fue parte del post en las redes sociales de Ángela Aguilar con el que celebró el triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Y es que la estrella de la música subió unas fotos vestida de los colores de Argentina, con los que se dijo contenta de que el país del sur ganara.

En su publicación Ángela compartió caras de llanto, un sol alegre y un corazón azul, pues se dijo "25% Argentina, 100% orgullosa".

"No te lo puedo explicar, porque no vas a entender 💙 25% Argentina, 100% orgullosa 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 hoy, todos somos más celestes que el cielo 🌞🇦🇷😭", escribió.

Este texto y las fotos y le valieron algunas críticas de los fans, quienes no apoyaron la idea de que le mexicana celebrara el triunfo contra Francia:

"Lo dice la que nació en USA 🇺🇸 pero vive del pueblo mexicano..tienes un gran talento, pero aveces siento que eres arrogante 😕 pero bueno que te puedo decir si no vas a entender 🤷🏽‍♀️"; "Yo solo vengo de otra página a ver si era verdad lo que publicó ..y me acabo de dar cuenta que ridícula es, no merece ser hija ni mucho menos nieta de quien es... Me dueles México 🤭"; "¿Cómo me lo vas a entender? No te denomines como la "Princesa de la música mexicana" por ti misma, si tú no eres ni mexicana. Mejor lárgate a Argentina y a ver cómo te va aullando cielo rojo por allá" (sic), se leyó en los comentarios.