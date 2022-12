“No vamos a regresar dinero”, Intocable cancela concierto y se le van con todo

Esta actitud molestó a los fans, y en un comunicado que hizo en video el vocalista se le fueron con todo y lo tacharon, entre otras cosas, de prepotente:

"Intocable sería un grupaso si no tuvieran a este sangrón, arrogante y grosero por vocalista"; "Te lo puedes hacer rollito el boleto y metertelo por el C U ! 0 # Dudo que alguien quiera regresar.. hasta parece que estás haciendo favores o haciendo las cosas gratis"; "No le crean" (sic).