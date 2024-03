"No tengo tiempo de deprimirme"; Lalo España reacciona a elección de Pablo Cruz como "Chespirito" en bioserie

Asimismo, el actor aprovechó para felicitar a Pablo Cruz por el proyecto y por la gran oportunidad "de interpretar a Chespirito en la tan cantada bioserie".

"Que alguien diga que no me seleccionaron porque 'hago muchas novelas' o 'estoy muy visto' sí me hace cagarme de risa y cuestionar su reducida visión, con todo respeto", agregó Lalo España.

Por último agregó: "Deseo que le vaya de maravilla a la serie y que sigan surgiendo muchas fuentes de trabajo para todos y sembremos lo mejor que podamos desde nuestras posibilidades".

rmr