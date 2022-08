"No soy generación de cristal"; William Valdez y Jolette se dan con todo

William dijo en otro tuit no saber de lo que Jolette le hablaba y negó que alguna vez la haya atacado como la exacadémica decía:

“Mi querida Jolette. ¿Primero de que hablas? ¿Cuáles ataques? Jamás te he atacado simplemente digo una realidad. Cuando estabas en La Academia NO CANTABAS y eso no es mentira.. Jamás te ataqué con mis comentarios es una opinión. No me disculpo”.

Ante la negativa del conductor de Venga La Alegría, Jolette insistió en que era necesaria una disculpa.

“Nadie está preguntando tu opinión. No tienes derecho a tomarme como referencia, sin conocerme, cada vez que puedas. Primero conoce mi historia ahí y luego discúlpate, porque la primera vez, no es”.

Y William atajó: “Eso no es una mentira, jamás ataqué a tu persona, comenté tu fenómeno en La Academia. Se hablo de ti y eso que andas en la competencia ¡Agradece!”.