"No sé qué pensar": renta en Airbnb y acaba desconcertado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un usuario de Airbnb compartió la experiencia que vivió luego de rentar un cuarto en una visita que realizó a la Cuidad de México.

Por medio de Twitter el usuario Doparlitos compartió lo que le pasó al llegar al cuarto que rentó, y que calificó como algo "muuuy creepy".

En la publicación, en la que subió también dos fotos, dijo que al llegar algo que lo desconcertó es que su nombre estaba escrito en varias partes de la habitación.

Además, en el cuarto había globos que parecían estar viejos y hasta investigaron a qué se dedicaba.

Toda esta bienvenida causó desconcierto al usuario de Airbnb quien así contó su experiencia:

"No mamen me acabo de hospedar en un Airbnb muy muuuy creepy. Me recibieron con globos y mi nombre escrito por todas partes. Cartas de bienvenida y se metieron a mi perfil para imprimir mi cara y poner en varios lugares. Incluso saben que soy antropólogo. No sé qué pensar 🙃".

Por si fuera poco, en una hoja el usuario encontró lo que parece ser las sugerencias de reseña que debería escribir luego de usar la habitación: