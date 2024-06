"No Riley, y espérate...." el meme que se viralizó con Intensamente 2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el estreno de la secuela infantil de Intensamente, los cibernautas no se hicieron esperar con la creación de diferentes memes a través de redes sociales, tanto así que consiguieron ser tema en tendencia en la red social de X.

En esta segunda entrega la película aborda temas como la Ansiedad, así como otras emociones como: Aburrimiento, Envidia, y Vergüenza, que se van presentando con el inicio de la adolescencia de Riley, la protagonista.

Ante esto, los internautas comenzaron a crear memes como: "No Riley, y espérate a te rompan el corazón y tengas que ir a trabajar como si nada pasara", "No Riley, y espérate a que conozcas el pago para no generar intereses", No Riley, y espérate a que conozcas el SAT" entre muchos otros.