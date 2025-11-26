¿No puedes ver Netflix? Reportan caída masiva en el servicio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Usuarios de Netflix reportaron una caída en el servicio la tarde de este miércoles, principalmente relacionada con fallas de conexión al servidor, según datos del sitio especializado Downdetector.

De acuerdo con el reporte, el 65% de los reportes están relacionados con la imposibilidad de conectarse a la plataforma, mientras que el 29% se refiere a problemas con la transmisión de video y el 6% con la app móvil.

El gráfico muestra un pico de más de 300 notificaciones en un breve lapso, lo que indica una interrupción importante y atípica en comparación con los niveles normales de funcionamiento.