"No pongo Peso Pluma"; restaurante se niega a poner corridos de la Doble P

La imagen del mensaje se tomó en el establecimiento y ha levantado la polémica, pues ha sido retomada y a su vez ha recibido lluvia de likes y de Me encanta.

Asimismo, otros restaurantes han retomado la imagen para sumarse a esta decisión de no poner música de Peso Pluma en sus instalaciones.

Uno de ellos es La Yarda Food Station, que en su muro colocó un mensaje respecto a lo mismo, y así lo hizo público:

"Y no pongo peso pluma 😣!!!!!

Nuestro concepto de restaurant bar, fonda o como lo quieras llamar no es lujoso, es lo más modesto, y con gran corazón, principios y valores.

Por lo tanto nos limitamos a poner música de Peso pluma, canciones que alteran el orden y que no aportan algo de productivo para la juventud de estos tiempos, que cabe mencionar son bombardeados por todos lados con malas influencias…

Nuestro pensamiento:

Es que la cerveza no separa familias al contrario puedes venir a tomar con tu familia hijos esposa fomentamos el consumo moderado donde tenemos brincolin, video juegos y proximamente más amenidades, hay lugares para todo y para todos y así como hay personas a quien no les parezca nuestro forma de pensar (hablando musicalmente) habrá personas a las que si, y para esas a las que no les gusta habrá lugares donde puedan escuchar la música de su preferencia…" (sic).