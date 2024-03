¿No podrás ir al Vive Latino? Amazon los transmitirá gratis en sus plataformas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En caso de que no pudieras conseguir boletos para el Vive Latino 2024, no te preocupes, pues Amazon transmitirá por sus diferentes plataformas todo el evento, para que no te pierdas a tu artista favorito.

Los fans podrán disfrutar de la amplia cobertura que tendrá Amazon, teniendo una gran variedad de actuaciones entre los que se encuentran; Belanova, Fito Páez, Panteón Rococó, Jorge Drexler, Maná, La Adictiva, Hombres G, Junior H, Kevin Kaarl, José Madero, Scorpions, entre muchos otros artistas.