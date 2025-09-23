“No nos moverán” representará a México en los Premios Oscar 2026

El filme, que recientemente obtuvo cuatro Premios Ariel —incluyendo Mejor Ópera Prima, Mejor Actriz, Mejor Actor de Reparto y Mejor Guion Original—, ha generado gran expectación tanto por su contenido temático como por su fuerza narrativa y su potente interpretación actoral.

No nos moverán cuenta la historia de Socorro, una abogada jubilada obsesionada con encontrar al soldado responsable de la muerte de su hermano durante la masacre de Tlatelolco en 1968. Su sed de justicia la lleva a poner en riesgo su vida, su familia y su estabilidad emocional en una búsqueda marcada por la culpa y la memoria.

Con este anuncio, la cinta se convierte en la apuesta mexicana para los Oscar, en una edición que, de acuerdo con críticos, tendrá una competencia especialmente fuerte.