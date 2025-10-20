“No me cuidaron”: streamer expone negligencia en TwitchCon tras intento de agresión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una creadora de contenido denunció públicamente una agresión física sufrida durante su participación en la reciente TwitchCon, así como una presunta falta de respuesta por parte del personal de seguridad del evento. El testimonio fue compartido a través de sus redes sociales, donde expresó estar “conmocionada” y decepcionada por el manejo del incidente.
Según relató, un hombre logró cruzar varias barreras de seguridad e incluso se acercó directamente hasta ella durante una sesión de encuentro con fans, donde intentó agarrarla del rostro e intentar besarla. Afortunadamente, la situación no escaló, pero usuarios y seguidores han señalado que “pudo haber sido mucho peor”.
La streamer aseguró que el único que actuó en el momento fue su propio guardaespaldas personal, ya que otros miembros del equipo de seguridad de TwitchCon no intervinieron ni siguieron al agresor. También explicó que fue asistida únicamente por su representante personal y una amiga cercana, sin que ningún representante oficial del evento se acercara a verificar su estado.
En su publicación, también cuestionó la veracidad del comunicado oficial de Twitch, el cual señalaba que el agresor había sido “detenido de inmediato”. La creadora afirmó que no recibió confirmación sobre su detención hasta horas después, gracias a la insistencia de su equipo, no por iniciativa de los organizadores.
Visiblemente afectada, anunció que esta será su última participación en TwitchCon. A lo largo de su mensaje, expresó que no se sintió protegida ni valorada durante el evento, y llamó a otros creadores a reconsiderar su participación en futuras ediciones, especialmente aquellos que no cuentan con equipo de seguridad propio.
“Gracias de nuevo, chicos. Lamento que hayan tenido que ver esto”, escribió.
