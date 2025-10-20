“No me cuidaron”: streamer expone negligencia en TwitchCon tras intento de agresión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una creadora de contenido denunció públicamente una agresión física sufrida durante su participación en la reciente TwitchCon, así como una presunta falta de respuesta por parte del personal de seguridad del evento. El testimonio fue compartido a través de sus redes sociales, donde expresó estar “conmocionada” y decepcionada por el manejo del incidente.

Según relató, un hombre logró cruzar varias barreras de seguridad e incluso se acercó directamente hasta ella durante una sesión de encuentro con fans, donde intentó agarrarla del rostro e intentar besarla. Afortunadamente, la situación no escaló, pero usuarios y seguidores han señalado que “pudo haber sido mucho peor”.