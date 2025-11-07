¿No la viste en cines? Los 4 Fantásticos ya está en Disney+

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras 104 días de su estreno en cines, "Los 4 Fantásticos: Primeros pasos" finalmente está disponible en streaming a través de Disney+, sin costo adicional. La cinta representa un nuevo intento de Marvel Studios por reconectar con el público tras una etapa de altibajos desde el cierre de la Saga del Infinito.

Dirigida por Matt Shakman y con un elenco encabezado por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, esta entrega introduce oficialmente a la familia más icónica de Marvel al UCM, pero con un enfoque fresco: en lugar de contar nuevamente su origen, la historia arranca con el equipo ya formado y activo.

La película se ambienta en el universo alternativo Tierra 828, y desde sus primeras escenas, destaca por su estética retrofuturista inspirada en los años 60. El conflicto surge con la llegada del Silver Surfer, quien anuncia la inminente llegada de Galactus, el devorador de mundos.

A diferencia de otras amenazas típicas del cine de superhéroes, Galactus es presentado como una fuerza natural inevitable, lo que obliga a Los 4 Fantásticos a enfrentar no solo una amenaza física, sino emociones humanas como el miedo, la pérdida y el deber.