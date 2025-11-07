¿No la viste en cines? Los 4 Fantásticos ya está en Disney+

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras 104 días de su estreno en cines, "Los 4 Fantásticos: Primeros pasos" finalmente está disponible en streaming a través de Disney+, sin costo adicional. La cinta representa un nuevo intento de Marvel Studios por reconectar con el público tras una etapa de altibajos desde el cierre de la Saga del Infinito.
Dirigida por Matt Shakman y con un elenco encabezado por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, esta entrega introduce oficialmente a la familia más icónica de Marvel al UCM, pero con un enfoque fresco: en lugar de contar nuevamente su origen, la historia arranca con el equipo ya formado y activo.
La película se ambienta en el universo alternativo Tierra 828, y desde sus primeras escenas, destaca por su estética retrofuturista inspirada en los años 60. El conflicto surge con la llegada del Silver Surfer, quien anuncia la inminente llegada de Galactus, el devorador de mundos.
A diferencia de otras amenazas típicas del cine de superhéroes, Galactus es presentado como una fuerza natural inevitable, lo que obliga a Los 4 Fantásticos a enfrentar no solo una amenaza física, sino emociones humanas como el miedo, la pérdida y el deber.
La cinta ha sido una de las mejor valoradas de Marvel en años recientes. En Rotten Tomatoes alcanzó 86% de aprobación crítica y 91% por parte del público, además de recaudar más de 520 millones de dólares en taquilla.
Sin embargo, no ha estado exenta de críticas por parte de algunos fanáticos, quienes señalaron:
Problemas con algunos efectos visuales
Uso irregular del humor característico de Marvel
Exceso de presencia mediática de Pedro Pascal
Aun así, muchos coinciden en que es una propuesta distinta y emotiva, que busca destacar la dinámica familiar del grupo sobre la espectacularidad visual.
Esta película no solo marca el regreso de Los 4 Fantásticos, también prepara el camino para la siguiente gran entrega del universo Marvel: Avengers: Doomsday, programada para 2026. En esta cinta se espera la aparición oficial del Dr. Doom y el regreso de los hermanos Russo, así como de Robert Downey Jr. en la dirección del proyecto.
