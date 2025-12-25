"No imaginé que Morelia sería así": drags denuncian insultos en calles del centro [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El influencer y creador de contenido Damián Cervantes denunció, a través de redes sociales, haber sido insultado en repetidas ocasiones mientras realizaba una grabación en calles del Centro Histórico de Morelia.
Cervantes se encontraba en la capital michoacana para presentarse en un bar LGBT+ ubicado en el centro de la ciudad. Como parte de su visita, decidió grabar contenido para sus plataformas digitales, una actividad que realiza con frecuencia durante sus viajes a distintos puntos del país, incluyendo zonas de la Ciudad de México, donde radica.
En el video publicado se observa a Demi y acompañado de la también creadora Mama Bree mientras caminan por la banqueta vestidas en drag navideño. Durante su recorrido, se escuchan diversos comentarios ofensivos por parte de transeúntes. En su publicación, el influencer lamentó la experiencia: "Nos insultaron varias veces durante nuestra grabación en Morelia [...] No me imaginé nunca que Morelia sería así, la verdad".
Además del testimonio visual, Cervantes expresó que este tipo de agresiones verbales son parte de una realidad cotidiana que enfrentan muchas personas de la comunidad LGBT+ en diversas partes del país. "Salir a la calle y ser tú, visibilizarte, ya es un acto", compartió en uno de los fragmentos más citados del video.
El caso ha generado conversación en redes sociales respecto al respeto y la seguridad de las expresiones de identidad y género en espacios públicos de Michoacán.
rmr