No huyó: Bárbara de Regil explica polémico video viral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Bárbara de Regil volvió al centro de la conversación pública luego de que se viralizara un video en el que aparentemente huye de un grupo de fans durante la grabación de la serie Rosario Tijeras en Tlalnepantla, Estado de México.
El momento, compartido en redes sociales por usuarios que estaban en el lugar, muestra a la actriz apresurando el paso mientras es escoltada por miembros del equipo de producción. La escena provocó una ola de críticas por parte de internautas que interpretaron el gesto como un desaire hacia sus seguidores.
En respuesta, la protagonista de Rosario Tijeras publicó en su cuenta de Instagram un video en el que explicó la situación. Según Bárbara, se encontraba a punto de grabar una escena y detenerse con los fans habría generado retrasos:
Para reforzar su versión, la actriz compartió otro video donde se le observa tomándose fotos con decenas de personas formadas pacientemente. En la grabación, se muestra atenta y sonriente con cada fan que la saluda, desmontando la versión de que evitó el contacto con el público.
