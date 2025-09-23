No huyó: Bárbara de Regil explica polémico video viral

El momento, compartido en redes sociales por usuarios que estaban en el lugar, muestra a la actriz apresurando el paso mientras es escoltada por miembros del equipo de producción. La escena provocó una ola de críticas por parte de internautas que interpretaron el gesto como un desaire hacia sus seguidores.

En respuesta, la protagonista de Rosario Tijeras publicó en su cuenta de Instagram un video en el que explicó la situación. Según Bárbara, se encontraba a punto de grabar una escena y detenerse con los fans habría generado retrasos: