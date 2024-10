"No hay que ser celosas" responde Gala Montes ante controversia por el apodo 'La Novia de México'

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la polémica que se ha suscitado en redes sociales entre las actrices Gala Montes y Angelica María por el apodo 'La Novia de México' , la finalista de la Casa de los Famosos México invitó a no ser celosos con los términos que otorga el público.

En un acercamiento con medios de comunicación, Montes aclaró que "nadie quiere reemplazar" a la octogenaria actriz Angelica María e incluso mencionó que no sabía que el publico se refería así a ella.

"La gente es la que me ha apodado así, yo me voy a llamar como ustedes quieran, no hay que ser celosas, hay que ser compartidas" dijo la actriz de 24 años de edad.

Finalmente, Gala Montes explicó que pueden existir nuevas novias de México, y le externo su cariño y respeto a Angelica María y Angelica Vale