No hay nadie más talentoso que yo en México: Natanael Cano

Y además, aseguró que “tenemos potencial para meternos a cualquier país, sabes. Ustedes tranquilos y yo nervioso, el artista número uno”.

Y antes de finalizar su discurso, dijo no importarle las reproducciones que generan los videos de otros artistas, sino el dinero que les dejan, “a mí dime cuánto generas de tus reproducciones”.

Es de recordar que previo a estas declaraciones, el joven cantante exigió que no se le detenga en la calle para tomarse fotos con él porque le hacen perder su tiempo.

“Si me ves patinando o en la calle, mejor no me pidas fotos que no las doy. No por mamón. Me quitan el poquito tiempo libre que tengo como ser humano fuera del trabajo y vienen ustedes a meterme a trabajar otra vez”.

