"No es ninguna broma"; Adrián Uribe confirma que será un "candidato honesto"

"Voy a incursionar en la política y me voy a lanzar con todo, y lo voy a hacer por todos nosotros [...] De verdad, no los voy a defraudar", dijo aquel martes Uribe.

El anuncio desató una ola de comentarios, entre quienes se cuestionaban si lo dicho por el actor de comedia "iba en serio" o sólo sería parte de publicidad para un nuevo proyecto.

Sin embargo, este jueves por la mañana publicó un nuevo video en el que reveló de qué se trataba su anuncio y, como lo presintieron sus seguidores, todo es parte de un nueva película.

"No es ninguna broma, efectivamente, voy a incursionar en la política y para los que me están preguntando que con qué partido político me voy a afiliar, quiero decirles que voy a ser candidato... 'El candidato honesto', mi nueva película", dijo.

En el visual, Uribe compartió adelantos de lo que será su proyecto, lo que parece ser una mofa a la política mexicana. Hasta el momento se desconoce cuándo estrenará en la pantalla grande, así como parte del elenco que acompañará al actor.