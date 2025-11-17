No es mi piloto: Julión Álvarez desmiente vínculo con detenido en aeropuerto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante mexicano Julión Álvarez negó tener relación con la persona detenida este fin de semana en el aeropuerto de Tegucigalpa, Honduras, quien fue vinculado por autoridades locales como presunto piloto privado del artista.
A través de sus redes sociales, el intérprete de regional mexicano compartió un comunicado oficial en el que aclaró que él, junto con su equipo, ya se encuentra en territorio mexicano tras viajar sin contratiempos.
“Mi piloto José Alvarado y copiloto Jesús Cortéz, así como parte de mi equipo de trabajo y un servidor, viajamos hace unas horas en un Learjet 31 sin ningún inconveniente”, precisó Álvarez.
“Nos encontramos ya en territorio mexicano, por lo que pedimos que hagan caso omiso a información falsa. Agradecemos siempre su apoyo”, concluyó.
¿Qué ocurrió en el aeropuerto de Honduras?
La aclaración del cantante surgió luego de que la Policía Nacional de Honduras informara sobre la detención de un ciudadano mexicano, identificado como originario de Guadalajara, Jalisco, durante un operativo de inspección a pasajeros realizado en el Aeropuerto Internacional Toncontín.
El sujeto fue presentado como “uno de los pilotos privados que brindan servicios al cantante Julión Álvarez”, lo que generó una ola de especulaciones en medios locales e internacionales.
Al momento de su detención, las autoridades hondureñas decomisaron los siguientes objetos:
Una tableta electrónica
Un teléfono móvil
3,100 dólares en efectivo
3,000 pesos mexicanos
Un pasaporte perteneciente a otra persona
Este último documento reforzó la hipótesis de que el detenido intentaba ocultar su identidad migratoria, informaron fuentes oficiales.
También la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), indicó que el hombre era buscado desde el 10 de julio de 2014 por el delito de actos preparatorios para el tráfico de drogas, tras una investigación abierta en México hace más de una década. La orden internacional de captura seguía vigente, lo que permitió su localización en la terminal aérea hondureña.
Tras la declaración del cantante, las autoridades hondureñas aún no han confirmado ni descartado una relación laboral formal entre el detenido y el equipo del artista. La defensa legal del detenido deberá aportar pruebas sobre su ocupación y vínculos, si los hubiera.
Mientras tanto, el detenido permanece bajo custodia de las autoridades judiciales hondureñas, a la espera de un posible proceso de extradición a México.
