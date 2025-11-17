No es mi piloto: Julión Álvarez desmiente vínculo con detenido en aeropuerto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante mexicano Julión Álvarez negó tener relación con la persona detenida este fin de semana en el aeropuerto de Tegucigalpa, Honduras, quien fue vinculado por autoridades locales como presunto piloto privado del artista.

A través de sus redes sociales, el intérprete de regional mexicano compartió un comunicado oficial en el que aclaró que él, junto con su equipo, ya se encuentra en territorio mexicano tras viajar sin contratiempos.

“Mi piloto José Alvarado y copiloto Jesús Cortéz, así como parte de mi equipo de trabajo y un servidor, viajamos hace unas horas en un Learjet 31 sin ningún inconveniente”, precisó Álvarez.

“Nos encontramos ya en territorio mexicano, por lo que pedimos que hagan caso omiso a información falsa. Agradecemos siempre su apoyo”, concluyó.