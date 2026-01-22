¡No entres si no vas a comprar! Fans de BTS hacen llamado en redes

A través de su cuenta oficial @BTSARMY_MXCO, la organización publicó un comunicado en el que piden a las personas abstenerse de ingresar a la fila virtual si no tienen la intención real de comprar boletos.

“Si sabes que no comprarás boletos o solo planeas entrar para ver qué pasa, te pedimos que no lo hagas”, dice el mensaje difundido en redes sociales.

El objetivo es evitar que se saturen los sistemas y que los fans que sí desean asistir al concierto tengan mayor posibilidad de adquirir su entrada.