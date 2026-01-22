Entretenimiento

¡No entres si no vas a comprar! Fans de BTS hacen llamado en redes

Fans de BTS en México llaman a no saturar la fila virtual si no se tiene intención de comprar boletos
¡No entres si no vas a comprar! Fans de BTS hacen llamado en redes
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el furor por la próxima visita de BTS a México, la comunidad ARMY del país hizo un llamado a la responsabilidad entre fans, luego de que la preventa para los conciertos de la agrupación surcoreana generara caos en redes y plataformas de boletaje.

A través de su cuenta oficial @BTSARMY_MXCO, la organización publicó un comunicado en el que piden a las personas abstenerse de ingresar a la fila virtual si no tienen la intención real de comprar boletos.

“Si sabes que no comprarás boletos o solo planeas entrar para ver qué pasa, te pedimos que no lo hagas”, dice el mensaje difundido en redes sociales.

El objetivo es evitar que se saturen los sistemas y que los fans que sí desean asistir al concierto tengan mayor posibilidad de adquirir su entrada.

Solidaridad entre fans

El comunicado recuerda que “entender entre ARMY también significa no ocupar espacio que otras personas necesitan”, y alienta a compartir información oficial y evitar rumores durante el proceso de compra.

Fechas y requisitos

De acuerdo con una actualización oficial, la preventa exclusiva para miembros de ARMY MEMBERSHIP fue reprogramada para el viernes 23 de enero. Los conciertos se realizarán en el Estadio GNP Seguros los días 7, 9 y 10 de mayo, mientras que la venta general iniciará el sábado 24 de enero.

Para acceder a la preventa, es indispensable haber registrado previamente la membresía y contar con un número ARMY de 9 dígitos. Además, el correo asociado debe coincidir con el de la cuenta en Ticketmaster.

