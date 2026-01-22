No apta para sensibles: Kill Bill regresa a cines sin censura y con escenas inéditas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cadena Cinépolis anunció el regreso a la pantalla grande de uno de los títulos más aclamados de Quentin Tarantino: Kill Bill: The Whole Bloody Affair, una edición extendida, sin cortes y nunca antes vista en cines mexicanos.
Este montaje reúne nuevas escenas, una narrativa continua y mayor carga de violencia explícita, tal como fue concebida originalmente por Tarantino.
La experiencia busca ofrecer a los fanáticos una visión íntegra y sin censura de la historia de “La Novia” en su camino de venganza.
Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta del estreno en México, Cinépolis adelantó que será “muy pronto”, por lo que se espera alta expectativa entre el público seguidor del cineasta estadounidense.
La película está clasificada para mayores de edad y se proyectará por tiempo limitado.
SHA