No apta para sensibles: Kill Bill regresa a cines sin censura y con escenas inéditas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cadena Cinépolis anunció el regreso a la pantalla grande de uno de los títulos más aclamados de Quentin Tarantino: Kill Bill: The Whole Bloody Affair, una edición extendida, sin cortes y nunca antes vista en cines mexicanos.

Este montaje reúne nuevas escenas, una narrativa continua y mayor carga de violencia explícita, tal como fue concebida originalmente por Tarantino.

La experiencia busca ofrecer a los fanáticos una visión íntegra y sin censura de la historia de “La Novia” en su camino de venganza.