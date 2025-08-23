Ninel Conde asegura que salió por voluntad propia de La Casa de los Famosos 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante y actriz Ninel Conde generó revuelo en redes sociales tras anunciar su salida de La Casa de los Famosos 2025, en medio de especulaciones, contradicciones y un video que ha dividido opiniones entre sus seguidores.

Durante una transmisión desde Miami, acompañada por su amigo y también actor Mauricio Mejía, Ninel aclaró que no fue eliminada, sino que decidió abandonar el reality por voluntad propia, debido al desgaste físico y emocional que le provocó su estancia en la casa.

“Claro que votaron, pero yo ya estaba muy cansada”, declaró la cantante, mientras agradecía a sus seguidores por el apoyo.