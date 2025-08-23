Ninel Conde asegura que salió por voluntad propia de La Casa de los Famosos 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante y actriz Ninel Conde generó revuelo en redes sociales tras anunciar su salida de La Casa de los Famosos 2025, en medio de especulaciones, contradicciones y un video que ha dividido opiniones entre sus seguidores.
Durante una transmisión desde Miami, acompañada por su amigo y también actor Mauricio Mejía, Ninel aclaró que no fue eliminada, sino que decidió abandonar el reality por voluntad propia, debido al desgaste físico y emocional que le provocó su estancia en la casa.
“Claro que votaron, pero yo ya estaba muy cansada”, declaró la cantante, mientras agradecía a sus seguidores por el apoyo.
Sin embargo, durante la gala televisada, su expresión de sorpresa y molestia al abrir la puerta que marcaba su salida sembró dudas sobre su versión. La situación escaló cuando en el mismo video, Mauricio Mejía comentó en tono enigmático: “Por contrato”, y más tarde agregó: “Ya estaba firmado eso, chavas, ¿pa’ qué votaron?”.
Ninel, visiblemente incómoda, intentó minimizar los comentarios y entre risas le pidió a su amigo que no siguiera hablando del tema.
A pesar de su insistencia en que fue una decisión personal, las reacciones del público no se hicieron esperar. Muchos usuarios de redes sociales cuestionaron la autenticidad de su declaración, señalando que alguien que pide salir “no lo hace con tanto coraje”.
“Esto fue humillante para su ego, salir contra alguien con menos fama que ella”, escribió un usuario.“Ninel hace de todo menos aceptar que el público la sacó”, señaló otro.
mrh