Nieto de Maribel Guardia la odia, revela

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La relación entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón se encuentra en uno de sus momentos más complicados desde la muerte de Julián Figueroa. Las diferencias entre las dos mujeres sobre la crianza de su nieto José Julián y las acusaciones que ambas se han hecho han generado tensiones familiares que se intensifican con el paso del tiempo.

Recientemente, Maribel Guardia compartió en una entrevista el doloroso proceso que atraviesa al llevar 11 meses sin ver a su nieto.

La actriz reveló que ha recibido audios en los que el menor expresa su rechazo hacia ella, utilizando palabras llenas de odio y rencor.

Maribel explicó que, a pesar de todo lo que ha hecho por él, el niño ha llegado a decir en los audios que la odia y que la considera cruel.

"El niño está en contra mía totalmente, me ha mandado audios donde dice que me odia, que soy cruel. Lo amo con toda mi alma. Ese niño, imagínate, es lo único que me queda de mi hijo. Es José Julián, y sé perfectamente que es mi nieto. Nunca en mi vida he pretendido quedarme con él, pero sí protegerlo y cuidarlo, porque es mi obligación. Yo tenía que asegurarme de que estuviera bien, protegido y con las necesidades que tiene".

Maribel también mencionó que compró ropa y juguetes para él en Navidad, pero no pudo entregarlos debido a la situación. A pesar de la tristeza por el distanciamiento, Maribel manifestó que tendrá que aprender a sobrellevarlo, entendiendo que la relación con su nieto podría seguir distanciándose.

La situación se agrava aún más cuando Maribel recordó el tiempo que José Julián estuvo bajo su cuidado durante un mes, antes de que la jueza decidiera separarlos. En ese tiempo, los psicólogos de la jueza entrevistaron al niño y él expresó buenos sentimientos hacia su abuela.

Según Maribel, el niño le dijo que la quería y que nunca le había hablado mal de su mamá, además de que le había asegurado que pronto volvería a ver a su madre.

Así lo confesó: