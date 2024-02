Nicki Nicole confirma truene con Peso Pluma tras infidelidad

Fue a través de su cuenta de Instagram que la joven argentina de 23 años de edad compartió un breve texto con el que disipó los rumores de su separación con Doble P.

"Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy", escribió la cantante de "Wapo Traketero".

Agregó: "Con mucho sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar".