Ni porque regalaron entradas; Paulina Rubio fracasa en Pride de Costa Rica [VIDEO]

Costa Rica (MiMorelia.com).- La Chica Dorada, Paulina Rubio, pasó un pésimo momento, ya que en la presentación que ofreció en Costa Rica estuvo con muy poca asistencia, hecho que no pasó por desapercibido y rápidamente se compartieron las imágenes.

La ex timbiriche fue invitada en el concierto con motivo del cierre Pride en el Estadio Nacional de Costa Rica, pero no todo salió como ella esperaba desde un inicio las cosas no salieron bien, porque tuvo una hora de retaso, lo que causó molestias entre los pocos asistentes.

Más tarde a través de redes sociales se mostraron imágenes del penoso momento que tuvo que pasar la cantante mexicana, ya que en su presentación no logró la asistencia en su presentación.