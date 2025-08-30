¡Ni la acongojó! Rocío Sánchez Azuara se presume en Tailandia tras fracaso de su programa en TV Azteca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La conductora Rocío Sánchez Azuara no se dejó afectar por la cancelación anticipada de su programa “Tú historia como la mía”, que apenas duró dos semanas al aire en TV Azteca, cuando originalmente estaba planeado para más tiempo.

Lejos de mostrarse preocupada, la presentadora viajó a Phuket, Tailandia, desde donde compartió en sus redes sociales imágenes en bikini disfrutando de las playas.

En una de sus publicaciones escribió: “Ni la temporada de lluvias pudo opacar los días mágicos en las playas de Tailandia”,.

La publicación estuvo acompañada de fotografías en la playa de Patong.