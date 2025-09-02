Ni cuenta se dieron: Alejandro Sanz caminó por Puebla como un turista más

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El reconocido cantante español Alejandro Sanz sorprendió a sus seguidores al pasear por las calles del centro de Puebla sin ser reconocido por los transeúntes, justo a unos días de iniciar su esperada gira en México.

A través de sus redes sociales, el intérprete de “Amiga mía” compartió un video en el que se le ve recorriendo tranquilamente calles emblemáticas como el Callejón de los Sapos, el Barrio del Artista y la zona de San José, sin ningún tipo de seguridad visible y sin ser abordado por fanáticos.

Vestido de manera casual, con gorra y lentes oscuros, el artista de 56 años pasó desapercibido entre el tráfico y los peatones. En las imágenes incluso se le ve caminar entre autos sin que nadie lo detenga para una foto o saludo.