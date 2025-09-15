¡Ni café, ni caldito ni chelita mañanera! La cruda no se quita con milagros patrios

Y no, no importa si mezclaste mezcal con cerveza “con orden” o si te diste una duchita helada al despertar. Según el Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo, ninguno de esos remedios populares tiene base científica.

“Los síntomas de la resaca alcanzan su punto máximo cuando la concentración de alcohol en la sangre vuelve a ser de aproximadamente cero. Los síntomas pueden durar 24 horas o más”, aclaran desde el instituto.

Así que guárdate tus “copitas mañaneras”, porque lejos de ayudarte, pueden alargar el martirio. Tampoco funciona eso de “vino antes de cerveza, la cruda no empieza”. Beber es beber, y si te pasas, lo vas a pagar.

Ahora bien, si no quieres sufrir al día siguiente como alma en pena en la plaza de armas, los expertos recomiendan algunas estrategias para sobrevivir:

Come bien antes de beber . No te lances al brindis con el estómago vacío.

Toma lentamente y con medida , como si tuvieras dignidad.

Rehidrátate con electrolitos. Tu cuerpo lo agradecerá.

Duerme suficiente , porque tres horas y un paracetamol no son solución.

Evita medicinas con paracetamol, ya que el combo con alcohol daña el hígado.

Así que ya lo sabes: en estas Fiestas Patrias, brinda, baila y canta con todo el corazón, pero si no quieres pasar el 16 envuelto en cobijas, con cara de susto y pidiendo “otra vida”, hazlo con moderación. Porque la única cura real para la cruda es evitarla.

