Niñas se pelean en vals de kinder y reacción de niño se viraliza [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Unas niñas se pelearon durante el vals del kinder y la reacción del niño que las acompañaba se viralizó en redes sociales.

Fue a través de TikTok que el video se compartió hace unos días y rápidamente se viralizó por la singular reacción del menor que vivía su clausura de preescolar.

El video muestra a los pequeños realizar su vals en trío, sin embargo, las dos niñas comenzaron a tener diferencias, sóltandose una de ellas de la mano del menor.

Sin embargo, el niño no "aguantó" las actitudes de ellas y decidió dejarlas solas en medio de los presentes. "Si ya saben cómo me pongo pa' qué me invitan a bailar", agregaron al video.