Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En los últimos días una niña de nombre Marina cautivó en las redes sociales al responder de una manera inesperada sobre si le gustaba el tequila.

Fue un joven, identificado como Álvaro Álvarez y familiar de la pequeña, quien publicó en su cuenta de TikTok un corto video en el que Marina fue la protagonista.

"Marina, ¿a ti te gusta el tequila", le pregunta el joven a la niña, quien sin dudarlo respondió "a mí no me gusta... a mí me encanta".