Netflix y Warner Bros. preparan serie live action de Scooby-Doo con historia de origen

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El perro más querido de los misterios está por regresar a la pantalla, y lo hará en una nueva serie live action producida por Warner Bros. y Netflix. Esta nueva entrega de Scooby-Doo promete una visión fresca de la clásica franquicia, enfocándose en los orígenes de Misterios S. A.

Según un reporte de Production Weekly, la serie será una reimaginación del universo de Scooby-Doo, ambientada en la época actual, dejando atrás la estética sesentera de la serie original.

En esta versión, veremos a los icónicos personajes —Fred, Daphne, Velma, Shaggy y Scooby— en una etapa más temprana de sus vidas, posiblemente en su infancia o adolescencia, previo a convertirse en el famoso grupo de detectives que resuelve casos sobrenaturales.

La producción pondrá especial énfasis en la presencia de Scooby-Doo, a diferencia de otros reboots donde el personaje ha tenido menos protagonismo.

La serie contará con el respaldo de dos gigantes: Warner Bros. y Netflix, y será liderada por creativos con experiencia en adaptaciones live action:

Josh Appelbaum y Scott Rosenberg , de Midnight Radio , serán los showrunners. Esta productora fue responsable del live action de Cowboy Bebop para Netflix.

Greg Berlanti, conocido por ser el creador del Arrowverse en CW, será el productor ejecutivo a través de Berlanti Productions.

Aunque esta combinación genera expectativa, también hay cautela entre algunos fans por los antecedentes mixtos de los responsables.

La serie aún no tiene fecha de estreno, ya que actualmente se encuentra en etapa de preproducción. Se espera que las grabaciones comiencen en el verano de 2026, una vez confirmado el elenco.

Lo que sí está definido es que esta nueva entrega constará de una temporada inicial de 8 episodios, aunque aún no se ha revelado la duración de cada capítulo.

