Netflix y FIFA se unen; un nuevo videojuego de fútbol para el mundo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A solo meses del esperado Mundial de la FIFA 2026, la máxima autoridad del fútbol y el gigante del entretenimiento en streaming, Netflix, han anunciado una alianza estratégica que cambiará el panorama de los videojuegos deportivos. En un movimiento sorprendente, la FIFA se ha asociado con Netflix Games y Delphi Interactive para crear un videojuego que pondrá a los aficionados a vivir la emoción de la Copa del Mundo de una manera completamente nueva.

La plataforma de streaming no transmitirá los partidos en vivo, como muchos esperaban, sino que se adentrará en el mundo de los videojuegos, desarrollando un juego exclusivo para sus suscriptores.