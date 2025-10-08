Netflix va por los derechos de la Champions League para 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Netflix, una de las plataformas de streaming más importantes del mundo, estaría en negociaciones para adquirir los derechos de transmisión de la UEFA Champions League a partir de la temporada 2026-2027, lo que marcaría su entrada definitiva al mundo del deporte en vivo.

La información fue dada a conocer por Gaby Meza, comunicadora y fundadora del medio Fuera de Foco, quien señaló que la compañía busca reforzar su catálogo con uno de los torneos más populares a nivel global: la Champions League, considerada por muchos como el mejor campeonato de clubes en el mundo.

Netflix ha comenzado a experimentar con contenido deportivo en vivo. Ya ha transmitido funciones de WWE, partidos especiales de NFL, y recientemente la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terrence Crawford. La incorporación de la Champions sería un paso más en su estrategia para competir con plataformas como HBO MAX, Amazon Prime y Apple TV+, que ya cuentan con eventos deportivos exclusivos.