Netflix va por los derechos de la Champions League para 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Netflix, una de las plataformas de streaming más importantes del mundo, estaría en negociaciones para adquirir los derechos de transmisión de la UEFA Champions League a partir de la temporada 2026-2027, lo que marcaría su entrada definitiva al mundo del deporte en vivo.
La información fue dada a conocer por Gaby Meza, comunicadora y fundadora del medio Fuera de Foco, quien señaló que la compañía busca reforzar su catálogo con uno de los torneos más populares a nivel global: la Champions League, considerada por muchos como el mejor campeonato de clubes en el mundo.
Netflix ha comenzado a experimentar con contenido deportivo en vivo. Ya ha transmitido funciones de WWE, partidos especiales de NFL, y recientemente la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terrence Crawford. La incorporación de la Champions sería un paso más en su estrategia para competir con plataformas como HBO MAX, Amazon Prime y Apple TV+, que ya cuentan con eventos deportivos exclusivos.
Hoy en día, los derechos de transmisión de la Champions League en México están divididos entre HBO MAX y FOX (Caliente TV). Esto significa que para ver todos los partidos legalmente, los aficionados deben contar con dos suscripciones distintas:
HBO MAX: $149 al mes o $119 mensuales con plan anual.
Caliente TV (FOX): $175 al mes o $140 con plan anual.
En total, un usuario debe pagar $324 pesos al mes (o $259 en promedio si contrata ambos planes anuales) para seguir todo el torneo, lo cual ha generado inconformidad entre los aficionados, especialmente por la fragmentación del contenido.
Aunque aún no hay confirmación oficial, de concretarse la operación Netflix podría unificar la transmisión de la Champions League bajo una sola plataforma, lo que simplificaría el acceso para millones de usuarios. Se desconoce si el contenido estaría incluido en los planes actuales o si habría un costo adicional por evento.
Los actuales derechos pertenecen a HBO MAX y FOX hasta la temporada 2025/2026. A partir de ahí, la UEFA abrirá nuevamente la licitación internacional, en la que Netflix buscaría competir activamente.
