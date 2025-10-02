Netflix se desploma en la bolsa por críticas de Elon Musk a contenido LGBT

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las recientes declaraciones de Elon Musk contra Netflix han tenido un impacto directo en la plataforma de streaming, que perdió aproximadamente 15 mil millones de dólares en su valor de mercado en solo dos días.

A través de su cuenta en X, el dueño de Tesla y SpaceX publicó el mensaje: “Cancela Netflix por la salud de tus hijos”, en apoyo a la campaña de la cuenta conservadora Libs of TikTok, que ha criticado duramente el enfoque inclusivo de varias producciones de la plataforma.

El llamado al boicot tuvo eco inmediato. Según reportes financieros, las acciones de Netflix cayeron un 2% el miércoles 1 y otro 2% el jueves 2 de octubre de 2025, acumulando una pérdida de valor bursátil de 15 mil millones de dólares.

La crítica de Musk se centró en la serie animada “Dead End: El parque del terror”, una producción que incluye personajes LGBT. Para el magnate, este tipo de contenido “impulsa una agenda transgénero dirigida a los niños”, lo cual calificó como inapropiado.