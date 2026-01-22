Netflix revela primer vistazo de ‘México 86’, la película del Mundial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Netflix ha lanzado el primer vistazo de México 86, la película que narra la historia de cómo México logró quedarse con la sede de la Copa del Mundo en 1986. La cinta promete un viaje al corazón de uno de los momentos más emblemáticos del deporte en el país.

El filme contará con las actuaciones de Diego Luna, Karla Souza, Daniel Giménez Cacho y Álvaro Guerrero, quienes darán vida a los protagonistas de este episodio histórico.

La película está dirigida por Gabriel Ripstein, mientras que el guión corre a cargo de Ripstein junto con Daniel Krauze.

Netflix ha confirmado que México 86 se estrenará este mismo año, aunque aún no se ha dado a conocer la fecha exacta de lanzamiento. Los espectadores podrán revivir los desafíos, estrategias y la pasión que marcaron la carrera de México para obtener la sede del Mundial.