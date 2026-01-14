Netflix pagará en efectivo por Warner Bros. para evitar demandas y cerrar trato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La batalla por la adquisición de Warner Bros. Discovery continúa escalando, y ahora Netflix ha decidido cambiar su estrategia de compra, eliminando el componente en acciones y optando por pagar la totalidad del trato en efectivo.

De acuerdo con un reporte de Bloomberg, la plataforma de streaming ajustó su propuesta original, que incluía $23.35 dólares por acción en efectivo y $4.50 en nuevas acciones. Ahora, Netflix ofrece $27.75 dólares por acción completamente en efectivo, lo que representa un intento por agilizar la transacción y evitar controversias legales y políticas.

Este movimiento ocurre en medio de una creciente polémica. Paramount ha presentado una demanda, alegando que la compra de Warner Bros. por parte de Netflix sería “ilegal”, ya que el valor de las acciones de la empresa ha disminuido significativamente desde que se negoció el acuerdo original en diciembre de 2025.

La queja señala que la oferta basada en acciones podría ser engañosa para los accionistas de Warner Bros., ya que el precio actual de las acciones de Netflix no refleja el valor pactado inicialmente. Ante este panorama, pagar en efectivo permitiría evitar cualquier irregularidad basada en la volatilidad del mercado bursátil.

Para realizar la primera propuesta, Netflix habría recurrido a préstamos bancarios que le permitieran respaldar la parte en efectivo del trato. Con el nuevo modelo completamente monetario, se espera que la compañía renegocie términos con las instituciones financieras para cubrir el total de la compra, que involucra una de las casas productoras más emblemáticas de Hollywood y dueña de propiedades como DC Comics, HBO y Warner Bros. Pictures.

Este ajuste busca además calmar el entorno político y competitivo que ha rodeado la operación, permitiendo a Netflix avanzar con mayor certeza en su objetivo de expandir su presencia en el sector del entretenimiento tradicional.

mrh