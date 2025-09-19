Netflix estaría analizando comprar a Warner Bros. y HBO Max

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La batalla por el futuro de Warner Bros. comienza a tomar forma. A pocos días de que trascendiera el interés de Paramount en adquirir el legendario estudio, ahora se reporta que Netflix también analiza presentar una oferta millonaria para quedarse con parte de sus negocios.

De acuerdo con un reporte de Puck News, la compañía de streaming evalúa comprar el estudio principal de Warner Bros. Pictures, así como su división de streaming, actualmente integrada en HBO Max.

Aunque no existe una confirmación oficial, la especulación creció luego de que Ted Sarandos, CEO de Netflix, y David Zaslav, director de Warner Bros. Discovery, fueran vistos juntos en un evento deportivo de gran escala: la reciente pelea del Canelo. El encuentro disparó teorías sobre posibles negociaciones privadas.