Netflix estaría analizando comprar a Warner Bros. y HBO Max

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La batalla por el futuro de Warner Bros. comienza a tomar forma. A pocos días de que trascendiera el interés de Paramount en adquirir el legendario estudio, ahora se reporta que Netflix también analiza presentar una oferta millonaria para quedarse con parte de sus negocios.
De acuerdo con un reporte de Puck News, la compañía de streaming evalúa comprar el estudio principal de Warner Bros. Pictures, así como su división de streaming, actualmente integrada en HBO Max.
Aunque no existe una confirmación oficial, la especulación creció luego de que Ted Sarandos, CEO de Netflix, y David Zaslav, director de Warner Bros. Discovery, fueran vistos juntos en un evento deportivo de gran escala: la reciente pelea del Canelo. El encuentro disparó teorías sobre posibles negociaciones privadas.
Si Netflix concreta su interés, la competencia sería directa con Paramount, respaldada por la fortuna de la familia Ellison, actual propietaria. Los analistas consideran que, al menos en papel, Paramount tiene ventaja porque buscaría quedarse con todo el conglomerado, que incluye los estudios, franquicias, DC Comics, videojuegos y Discovery.
Netflix, en cambio, estaría interesada únicamente en Warner Bros. Pictures y HBO Max, con un presupuesto más limitado.
Hasta ahora no se ha presentado ninguna oferta formal, pero la posibilidad de que Warner Bros. cambie de manos ha generado gran expectación en la industria. Una eventual venta redefiniría el panorama del entretenimiento global y reordenaría la competencia en el streaming, donde Netflix, Paramount, Disney y Amazon buscan dominar el mercado.
mrh