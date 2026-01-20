Netflix ajusta su oferta y propone compra en efectivo de Warner Bros.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de recientes movimientos estratégicos por parte de Paramount, Netflix decidió reajustar su propuesta para adquirir Warner Bros., apostando ahora por una operación completamente en efectivo, valuada en aproximadamente 83 mil millones de dólares.

De acuerdo con información publicada por el medio especializado Deadline, la plataforma de streaming encabezada por Ted Sarandos mantiene una valoración de 27.75 dólares por acción, aunque elimina el componente accionario de Netflix —equivalente a 4.50 dólares por título— que formaba parte del acuerdo anunciado en diciembre pasado.

El nuevo planteamiento tampoco contempla a Discovery Global, empresa que controla señales como CNN, TNT y Food Network, las cuales quedarían fuera de la negociación bajo esta estructura.

Tanto Netflix como Warner Bros. Discovery (WBD) coincidieron en que esta nueva propuesta resulta más favorable para los accionistas, al reducir la exposición a las fluctuaciones del mercado bursátil y ofrecer un escenario financiero más estable.

Al tratarse de una transacción totalmente en efectivo, el acuerdo elimina la incertidumbre asociada al valor de las acciones, uno de los factores que había generado cautela entre los inversionistas.