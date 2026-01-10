“Necesito invertir tiempo en mí”: Adrián Marcelo anuncia pausa en su carrera de comediante

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El comediante Adrián Marcelo sorprendió a sus seguidores el pasado 10 de enero al anunciar su retiro indefinido de los escenarios, a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.
“Me voy a retirar de la comedia, un tiempo indeterminado”, escribió el standupero regiomontano, sin ofrecer detalles sobre las razones de su decisión. No obstante, dejó claro que se trata de una pausa y no de un adiós definitivo:
“Mi deseo de convertirme en el mejor comediante mexicano sigue INTACTO, pero de momento, necesito invertir tiempo en mí. Es justo y necesario”, expresó.
La publicación provocó reacciones divididas entre sus seguidores: mientras algunos lo respaldaron por priorizar su bienestar personal, otros especularon sobre una posible crisis, alimentada por rumores que circularon en redes horas antes del anuncio.
Adrián Marcelo aclaró que su retiro será únicamente de los escenarios. El comediante continuará participando en el popular podcast “Hermanos de Leche”, que conduce junto a Iván Fematt, ‘La Mole’.
“En los capítulos de Hermanos de Leche seguiré siendo el mismo hijo de perra ácido y tosco”, escribió, fiel a su estilo sarcástico. También señaló que este momento representa un proceso personal y agradeció a su audiencia por el apoyo.
Antes de tomar distancia de los shows en vivo, Adrián Marcelo ofrecerá sus últimas presentaciones como parte del tour del podcast “Hermanos de Leche”:
13 de febrero: San Diego, California
14 de febrero: Las Vegas, Nevada
“San Diego y Las Vegas serán las últimas fechas de Hermanos de Leche este año. Vayan, si pueden”, invitó el comediante a sus seguidores en redes sociales.
Previo al anuncio, una imagen viral encendió las redes al mostrar una supuesta historia de Instagram con el mensaje:
“Los 4 años más infelices de mi vida los viví aquí. Nunca se casen, raza”, acompañada del nombre de usuario del comediante.
Aunque algunos interpretaron esto como un indicio de separación con su esposa, Karina Puente, Adrián Marcelo no ha confirmado ni desmentido los rumores. Su postura ha sido mantener el enfoque en su carrera y en la pausa que ha decidido tomar.
Mientras tanto, su retiro temporal ha abierto un debate sobre la presión emocional que enfrentan las figuras públicas y la necesidad de atender la salud mental, incluso en profesiones ligadas al humor.
