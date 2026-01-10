“Necesito invertir tiempo en mí”: Adrián Marcelo anuncia pausa en su carrera de comediante

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El comediante Adrián Marcelo sorprendió a sus seguidores el pasado 10 de enero al anunciar su retiro indefinido de los escenarios, a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

“Me voy a retirar de la comedia, un tiempo indeterminado”, escribió el standupero regiomontano, sin ofrecer detalles sobre las razones de su decisión. No obstante, dejó claro que se trata de una pausa y no de un adiós definitivo:

“Mi deseo de convertirme en el mejor comediante mexicano sigue INTACTO, pero de momento, necesito invertir tiempo en mí. Es justo y necesario”, expresó.

La publicación provocó reacciones divididas entre sus seguidores: mientras algunos lo respaldaron por priorizar su bienestar personal, otros especularon sobre una posible crisis, alimentada por rumores que circularon en redes horas antes del anuncio.

Adrián Marcelo aclaró que su retiro será únicamente de los escenarios. El comediante continuará participando en el popular podcast “Hermanos de Leche”, que conduce junto a Iván Fematt, ‘La Mole’.