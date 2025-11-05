Nawat Itsaragrisil, de Miss Universo, rompe en llanto y vuelve a pedir disculpas a la mexicana Fátima Bosch

El conflicto provocó una reacción en cadena entre varias participantes, incluyendo a la actual Miss Universo, quienes abandonaron el evento en señal de protesta. La organización de Miss Universo anunció que Nawat tendrá una participación limitada en las siguientes actividades oficiales.

Esta no es la primera vez que un certamen internacional se ve envuelto en polémica por el trato a las concursantes, sin embargo, la reacción pública del director marca un giro inesperado en la narrativa, dejando abierto el debate sobre el respeto y el papel de las delegaciones en estos eventos.

