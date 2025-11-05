Nawat Itsaragrisil, de Miss Universo, rompe en llanto y vuelve a pedir disculpas a la mexicana Fátima Bosch

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego del escándalo generado por sus comentarios hacia la representante de México, Fátima Bosch, el director de Miss Universo, Nawat Itsaragrisil, rompió en llanto durante una conferencia de prensa celebrada en Tailandia.
Según reportes de medio nacionales y visuales difundidos en redes sociales, Nawat se mostró visiblemente afectado al abordar el incidente en el que habría llamado “dummy” (tonta) a Bosch durante una actividad del certamen.
El conflicto provocó una reacción en cadena entre varias participantes, incluyendo a la actual Miss Universo, quienes abandonaron el evento en señal de protesta. La organización de Miss Universo anunció que Nawat tendrá una participación limitada en las siguientes actividades oficiales.
Esta no es la primera vez que un certamen internacional se ve envuelto en polémica por el trato a las concursantes, sin embargo, la reacción pública del director marca un giro inesperado en la narrativa, dejando abierto el debate sobre el respeto y el papel de las delegaciones en estos eventos.
rmr