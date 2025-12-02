Navidad con acción, risa y miedo: los estrenos de HBO Max en diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este mes de diciembre, HBO Max se llena de estrenos para todos los gustos, desde clásicos navideños y películas premiadas hasta finales de temporada muy esperados. Si estás pensando qué ver durante las vacaciones o los fines de semana fríos, aquí te dejamos una guía con lo más destacado que llega a la plataforma.

Entre los títulos más llamativos están clásicos como El expreso polar (6 de diciembre), ideal para ver en familia, y Shrek para siempre (24 de diciembre), justo para cerrar el mes con un toque de humor animado. También llega Elf, otro favorito navideño perfecto para el maratón de Nochebuena.

Para los que buscan emociones más intensas, IT: Bienvenidos a Derry llega a su final de temporada, junto con Vgly, la serie urbana que ha generado conversación en redes. Además, se suma la esperado pelicula de de Soy Frankelda, una producción mexicana de terror infantil que ha conquistado a chicos y grandes.

El cine de culto no se queda fuera, con estrenos como Taxi Driver, Manchester by the Sea, Nosotros y El imperio del Sol. También destacan comedias como Tienes un E-mail y No se aceptan devoluciones, así como dramas fuertes como La decisión más difícil.

Para los fanáticos del contenido animado, llegan nuevos episodios de Black Clover (Temporadas 3 y 4), Hora de Aventura con Fiona y Cake, y especiales como Billy y Mandy salvan la Navidad.