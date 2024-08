Natanael Cano le pide un beso a Belinda durante su concierto [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pesar de haber sido vinculado a proceso por delito de cohecho, el cantante Natanael Cano ofreció un concierto en el Estadio GNP Seguros donde tuvo invitados como Peso Pluma, Gabito Ballesteros y Belinda.

Aunque fue con la actriz con quien tuvo un momento especial donde cantaron “300 Noches”, una canción romántica que fusiona la voz de Belinda con el estilo de corridos tumbados de Natanael.

Durante la canción, Belinda sufrió un momento incómodo, pues el artista mexicano se acercaba bastante a la cantante.

Fue entonces cuando Natanael Cano le dio un abrazo con el que la dejó inmovilizada, hasta que ella se quitó y gritó “¡No me dejes de cantar Nata!”.

Luego de quitarse, la intérprete de “Cactus”, siguió cantando y bailando, hasta que al final de la canción Nata volvió a abrazarla y le pidió un beso a Belinda, quien regresó a dárselo en la mejilla, conquistando al joven, quien dijo:

“Sin comentarios ¡Me encantas Belinda! ¡Ay no no!... me derrito".

Algunos usuarios aseguraron que Natanael la incomodó al acercásele tanto, con comentarios cómo:

“Belinda la canta toda tranqui y el nata bien activo Jajajajajajaja”

“Qué padre que haya gente que sí te valore chido como Nata a Beli"

“Estaban muy nerviosos los dos”