Natanael Cano exige a sus fans que no le pidan fotos porque le quitan tiempo libre

México (MiMorelia.com).- El polémico creador de los “Corridos Tumbados”, Natanael Cano, causó revuelo por la petición que le hizo a sus fanáticos de no pedirle fotografías cuando lo vean en la calle, ya que asegura le quitan parte de su tiempo libre.

Fue por medio de sus historias de Instagram donde el cantante mandó un mensaje a todos sus seguidores, en el que pide que si lo llegan a ver en la calle no le pidan foto, porque aseguró "que no las da", aclaró que no es por "ser mamón", pero "le quitan el poquito tiempo libre" que tiene.

Agregó que ese es su tiempo fuera del trabajo y al acercarse a hacerle ese tipo de peticiones "lo vuelven a meter a trabajar".

Por otro lado, aseguró que el momento en que deben de aprovechar para acercarse a él es durante los conciertos y ahí si lo puede abrazar y besar, porque dice, ese es su trabajo.