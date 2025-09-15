Natanael Cano desata escándalo tras video en penal de Hermosillo [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora (SSP) inició una investigación interna luego de que se difundiera un video en redes sociales que muestra al cantante Natanael Cano presuntamente participando en una fiesta dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 1 de Hermosillo.
Según el boletín oficial emitido por la dependencia, el video fue grabado en enero de 2025 y muestra a Cano cantando junto a personas privadas de la libertad. Como parte de las acciones inmediatas, se informó que el coordinador del Sistema Estatal Penitenciario que estaba en funciones en ese momento ya fue separado de su cargo.
Las autoridades señalaron que se verifica la autenticidad del material audiovisual y, en caso de detectarse alguna irregularidad, se actuará conforme a la ley y con transparencia.
Por su parte, el fiscal estatal Gustavo Salas Chávez confirmó que la Fiscalía General de Justicia de Sonora también abrió una carpeta de investigación sobre este hecho, que podría derivar en responsabilidades administrativas o penales.
BCT