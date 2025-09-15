Natanael Cano desata escándalo tras video en penal de Hermosillo [VIDEO]

Según el boletín oficial emitido por la dependencia, el video fue grabado en enero de 2025 y muestra a Cano cantando junto a personas privadas de la libertad. Como parte de las acciones inmediatas, se informó que el coordinador del Sistema Estatal Penitenciario que estaba en funciones en ese momento ya fue separado de su cargo.

Las autoridades señalaron que se verifica la autenticidad del material audiovisual y, en caso de detectarse alguna irregularidad, se actuará conforme a la ley y con transparencia.