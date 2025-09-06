Natalia Lafourcade transmitirá en vivo su show del 11 de septiembre

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La cantante mexicana Natalia Lafourcade anunció que el concierto que ofrecerá el próximo 11 de septiembre en el Auditorio Nacional será transmitido en vivo a través de sus redes sociales oficiales (Facebook e Instagram), como parte del #CancioneraTour.

“Vamos a estar haciendo un live streaming para que aquellos que ya no alcanzaron a venir puedan formar parte de esta celebración máxima de la música, de nuestras raíces, de nuestro canto colectivo, de nuestra unión como seres humanos”, expresó la intérprete en un mensaje a sus fans, a través de sus redes sociales.